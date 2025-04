Geding tegen Unibet om weigeren inzage in gokactiviteiten klanten

AMSTERDAM (ANP) - Belangenorganisatie Gokverliesterug wil dat klanten van gokbedrijf Unibet onmiddellijk inzage krijgen in hun transactieoverzichten uit de tijd dat Unibet zonder Nederlandse vergunning opereerde. De organisatie heeft een kort geding aangespannen tegen het Maltese gokbedrijf namens 18.000 Nederlandse klanten.

Onlinegokken was in Nederland tot 2021 illegaal. Meerdere gokbedrijven, waaronder Unibet, lieten toch klanten uit Nederland toe tot hun bestand. Gokverliesterug en anderen behartigen de belangen van mensen die geld hebben verloren in de periode voor legalisering. Rechters hebben al vaker in het voordeel van de gedupeerde gokkers uitspraken gedaan. Het gaat om honderdduizenden euro's die terugbetaald moeten worden.

Volgens Gokverliesterug verschuilen Unibet en andere gokbedrijven zich achter Maltese wetten. "Dat terwijl zij hier jarenlang illegaal miljoenen verdienden ten koste van Nederlandse consumenten", aldus de organisatie.