Dit zijn de 4 grootste liefdesleugens die koppels elkaar vertellen, volgens een psycholoog

We vertellen elkaar veel dingen die niet helemaal, of helemaal niet waar zijn. Volgens psycholoog Mark Travers, aangehaald in een analyse van relatieonderzoek, zijn er vier veelvoorkomende liefdesleugens die koppels elkaar vertellen. Deze leugens zijn vaak niet bedoeld om te kwetsen, maar om de relatie te beschermen, confrontaties te vermijden of het eigen imago te behouden. Hieronder vind je de vier grootste liefdesleugens, met uitleg en voorbeelden.

1. Liegen om de relatie in stand te houden

Veel mensen vertellen leugens om de harmonie in de relatie te bewaren. Dit zijn vaak leugentjes om bestwil, bedoeld om conflicten te vermijden of de sfeer positief te houden. Bijvoorbeeld: zeggen dat je het leuk hebt gehad tijdens een avondje uit, terwijl dat niet zo was, om de ander niet teleur te stellen.

2. Liegen om zichzelf te beschermen of het gezicht te redden

Sommige leugens zijn bedoeld om het eigen imago op te poetsen of om zich gerespecteerd en gewaardeerd te voelen. Bijvoorbeeld: overdrijven hoeveel werk je op een dag hebt verzet, zodat je niet als lui wordt gezien door je partner.

3. Liegen om een evenwicht te creëren tussen behoeften of verlangens

Partners kunnen liegen om hun eigen wensen of behoeften te laten prevaleren, vooral als deze botsen met die van de ander. Bijvoorbeeld: zeggen dat je druk bent om tijd voor jezelf te hebben, terwijl je partner liever samen tijd doorbrengt.

4. Liegen om controle of voordeel te krijgen

Sommige leugens zijn minder onschuldig en worden gebruikt om een machtspositie te verkrijgen, schuldgevoelens op te wekken of de ander te manipuleren. Bijvoorbeeld: een partner liegt over de reden waarom de ander niet mee mag naar een uitje met vrienden, om zo de situatie naar eigen hand te zetten.

Deze leugens kunnen de relatie soms beschermen, maar ze brengen ook risico’s met zich mee. Open communicatie blijft essentieel om wederzijds vertrouwen te behouden