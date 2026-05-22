ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen EU-steun voor extra fiscale ruimte energiecrisis

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 9:19
anp220526066 1
NICOSIA (ANP) - Het verzoek van Italië voor extra fiscale ruimte voor maatregelen tegen de energiecrisis vindt geen gehoor in de EU-lidstaten. Alleen Spanje steunt het verzoek, maar niet voor maatregelen op de korte termijn zoals Italië wil. Ministers van Financiën van onder meer België, Litouwen en Cyprus wijzen het idee resoluut van de hand, zo bleek vrijdag voor het begin van de vergadering met de ministers van Financiën van de eurogroeplanden in Nicosia.
Ook Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) voelt er niets voor. Hij herhaalde vrijdag dat maatregelen binnen de begrotingsruimte gefinancierd moeten worden en tijdelijk en gericht moeten zijn.
Italië wil dat de zogeheten nationale ontsnappingsclausule niet alleen voor extra defensie-investeringen moet kunnen worden benut, maar ook voor investeringen in energie. Via die clausule worden de extra uitgaven daarvoor niet meegerekend bij de omvang van de overheidsschuld en het begrotingstekort van een lidstaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

ANP-518186322

Mannen betalen grof geld voor ‘bloemkooloren’: “Ze willen er intimiderend uitzien”

Loading