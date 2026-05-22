Geen EU-steun voor extra fiscale ruimte energiecrisis

NICOSIA (ANP) - Het verzoek van Italië voor extra fiscale ruimte voor maatregelen tegen de energiecrisis vindt geen gehoor in de EU-lidstaten. Alleen Spanje steunt het verzoek, maar niet voor maatregelen op de korte termijn zoals Italië wil. Ministers van Financiën van onder meer België, Litouwen en Cyprus wijzen het idee resoluut van de hand, zo bleek vrijdag voor het begin van de vergadering met de ministers van Financiën van de eurogroeplanden in Nicosia.

Ook Eurocommissaris Valdis Dombrovskis (Economie) voelt er niets voor. Hij herhaalde vrijdag dat maatregelen binnen de begrotingsruimte gefinancierd moeten worden en tijdelijk en gericht moeten zijn.

Italië wil dat de zogeheten nationale ontsnappingsclausule niet alleen voor extra defensie-investeringen moet kunnen worden benut, maar ook voor investeringen in energie. Via die clausule worden de extra uitgaven daarvoor niet meegerekend bij de omvang van de overheidsschuld en het begrotingstekort van een lidstaat.