Geen herstel op New Yorkse aandelenbeurzen na renteklap

NEW YORK (ANP) - De beurzen in New York hebben donderdag geen herstel getoond na de forse verliezen van een dag eerder. Na de toelichting op het rentebesluit van de Federal Reserve woensdag doken aandelenmarkten omlaag, omdat de leenkosten in de Verenigde Staten volgend jaar waarschijnlijk minder vaak omlaag gaan dan eerder gedacht.

Daags na de verliezen van meerdere procenten voor de bekendste graadmeters op Wall Street won de Dow-Jonesindex een fractie tot 42.342,24 punten. De S&P 500 verloor 0,1 procent tot 5867,08 en de Nasdaq verloor ook 0,1 procent tot 19.327,77 punten. Eerder op de dag stonden de indexen nog op winst.

Fed-voorzitter Jerome Powell zei na het rentebesluit dat de Amerikaanse koepel van centrale banken voortaan voorzichtiger kan zijn bij overwegingen rond nieuwe aanpassingen van de beleidsrente. Beleidsmakers van de Fed schatten nu in dat ze volgend jaar maar twee keer de rente verlagen, in plaats van de eerder verwachte vier keer.

Macro-economische cijfers uit de VS wezen op een sterke arbeidsmarkt. Ook bleek het Amerikaanse bruto binnenlands product in het derde kwartaal harder gestegen dan eerder berekend. Bij een goed draaiende economie heeft de Fed een extra argument om de rente hoog te houden.