Deal in de maak in Amerikaans parlement over uitgaven overheid

WASHINGTON (ANP/RTR) - Na onenigheid tussen Democraten en Republikeinen in het Amerikaanse parlement, ligt er weer een voorstel voor een deal over overheidsuitgaven op tafel. De kans op een zogenoemde shutdown, waarbij delen van de overheid plat komen te liggen, is daardoor kleiner geworden.

Republikeinen van aankomend president Donald Trump kwamen met een compromis op de proppen. De Democraten van president Joe Biden zouden akkoord zijn.

Trump had een eerdere noodoplossing verworpen. Hij roept beide partijen op zich achter het nieuwe voorstel te scharen. Hij sprak over een zeer goede deal voor het Amerikaanse volk.