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Geen oplossing Anthropic en VS voor nieuwste AI-systemen

Economie
door anp
dinsdag, 16 juni 2026 om 8:20
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SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Anthropic en de Amerikaanse regering hebben vooralsnog geen oplossing gevonden voor hun conflict over Fable 5 en Mythos 5, de twee krachtigste AI-modellen van het techbedrijf. Anthropic haalde die vrijdag offline nadat Washington de toegang tot de systemen voor buitenlanders had beperkt.
Maandag voerden het bedrijf en de regering overleg. Een woordvoerder van Anthropic stelde dat het bedrijf en de regering-Trump "snel werken om dit opgelost te krijgen". "Dit maakt deel uit van onze toewijding om aan de zijde van de regering te werken aan ons gedeelde doel om kritieke infrastructuur in de VS en de Amerikaanse leiderspositie in cyberbeveiliging te beschermen."
Vrijdag noemde Anthropic de plaatsing van Fable 5 en Mythos 5 op een lijst voor exportrestricties nog onterecht. De regering zou die stap hebben gezet uit zorgen over de mogelijkheid om veiligheidswaarborgen binnen de AI-modellen te omzeilen. De twee partijen praten nog niet over het opheffen van de restricties, meldt persbureau AFP op basis van een bron.
Anthropic stelde Fable 5 vorige week breed beschikbaar. Het gaat om een afgezwakte versie van Mythos, die voor veel vragen over bijvoorbeeld cyberveiligheid of scheikunde terugvalt op een ouder model. Rondom Mythos ontstonden veel zorgen, omdat het model zo sterk presteerde dat het in verkeerde handen mogelijk de beveiliging van belangrijke systemen in gevaar kon brengen. Mythos 5 was alleen beschikbaar voor een beperkte groep organisaties die eerder al mocht werken met een testversie van het beruchte AI-model.
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