Geen tekort aan babyvoeding in winkels na terugroepactie

ZAANDAM (ANP) - Winkels hebben vooralsnog geen last van een tekort aan baby- en kindervoeding in de schappen. Het Franse voedingsmiddelenconcern Danone riep vrijdag een aantal partijen in Nederland terug. Het ging om producten van Nutrilon, bekend van poeders om babymelk mee te maken.

Kruidvat verwacht dat de voorraad Nutrilon-producten in de winkels "spoedig weer op peil is", zegt een woordvoerder. Albert Heijn wacht ook nog op een nieuwe levering. Tot die tijd stellen beide winkelketens voldoende veilige alternatieven te hebben. Jumbo kreeg kort na de terugroepactie al een nieuwe levering, waardoor de keten ook geen problemen kent.

Danone riep de voeding terug na een aanscherping van de limiet. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verlaagde de grens voor cereulide in babyvoeding en volgde daarmee een Europees voorstel. Cereulide kan zorgen voor hevig braken en diarree. Nestlé riep eerder ook babyvoeding terug.