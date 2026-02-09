Pindakaas tegen ontstekingen: wondermiddel of marketingmythe?

Pindakaas wordt online geprezen als ontstekingsremmer. Maar klopt dat? We duiken in de wetenschap achter de claim en scheiden feit van fabel.

Het klinkt als een droom voor elke broodliefhebber: gewoon een boterham met pindakaas smeren en je chronische ontstekingen de baas zijn. Online circuleert de claim dat pindakaas een "wondermiddel" is tegen ontstekingen. Maar wie de wetenschap erbij pakt, komt tot een genuanceerder beeld.

Wat zit er in pindakaas?

Pindakaas bevat inderdaad stoffen die in verband worden gebracht met ontstekingsremmende werking. Denk aan oliezuur — hetzelfde onverzadigde vetzuur dat olijfolie zijn gezonde reputatie geeft — en linolzuur, een omega-6 vetzuur waarvan de American Heart Association al in 2009 adviseerde het in het dieet op te nemen vanwege ontstekingsremmende eigenschappen. Daarnaast bevat pindakaas niacine (vitamine B3), selenium, magnesium en polyfenolen in het vliesje van de pinda, die volgens Harvard-onderzoeker Vasanti Malik bijdragen aan een anti-inflammatoir effect.

Wat zegt de wetenschap écht?

Een grootschalig onderzoek uit 2016 in het American Journal of Clinical Nutrition, met meer dan 5.000 deelnemers, vond dat regelmatige notenconsumptie — inclusief pinda's — samenhing met lagere ontstekingsmarkers in het bloed, zoals C-reactief proteïne (CRP) en interleukine-6 (IL-6). Dat klinkt veelbelovend. Maar er is een belangrijk voorbehoud: klinische trials — het sterkste type bewijs — konden dit effect niet consistent bevestigen. Een gerandomiseerd onderzoek toonde aan dat dagelijkse consumptie van pinda's bij mannen met overgewicht géén meetbaar effect had op ontstekings- of oxidatiemarkers.

Het Nederlandse wetenschapsmagazine Quest concludeert dan ook dat claims over ontstekingsremmende werking van pinda(kaas) "niet eenduidig" worden ondersteund door onderzoek .

Nuance is het sleutelwoord

De waarheid ligt ergens in het midden. Pindakaas is geen medicijn en zeker geen "wondermiddel". Maar pure pindakaas — zonder toegevoegd suiker, zout of geharde vetten — past prima in een gezond voedingspatroon dat ontstekingen kan helpen voorkomen . Het Voedingscentrum adviseert maximaal 25 gram pure pindakaas per dag . Kies je voor varianten vol toegevoegde suikers en plantaardige oliën, dan werk je het potentiële voordeel juist tegen .

Wie écht iets wil doen tegen chronische ontstekingen, doet er beter aan het totale voedingspatroon onder de loep te nemen dan te vertrouwen op één enkel product.