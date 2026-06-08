Geen vergoeding bank als je zelf overboekt naar nepbankmedewerker

DEN HAAG (ANP) - Mensen die zich door een nepbankmedewerker laten overhalen zelf geld over te boeken naar fraudeurs, hoeven niet op compensatie van hun bank te rekenen. Volgens een uitspraak bij financieel klachteninstituut Kifid is een bank dan in beginsel niet verplicht schade te vergoeden.

Het gaat in de zaak om twee mensen die slachtoffer zijn van bankhelpdeskfraude. Een zogenaamde bankmedewerker wist 59.000 euro te ontfutselen. Ze lieten zich via de telefoon overhalen Quickview te installeren. Zo kon de fraudeur meekijken in hun internetbankieromgeving bij SNS. Daarna hebben ze zelf hun daglimiet verhoogd en drie overboekingen gedaan.

Hun bank hield de eerste betaling nog tegen voor nader onderzoek. Maar toen hebben ze met de bank gebeld en, op aangeven van de fraudeur, gezegd dat de betaling nodig was voor de aanschaf van een camper.

De Commissie van Beroep van Kifid oordeelde dat de betalingen zijn gedaan met instemming van de consumenten. De bank heeft zijn zorgplicht volgens de uitspraak daarbij niet geschonden.