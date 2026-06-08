Regeringspartij Armenië wint parlementsverkiezingen

JEREVAN (ANP/AFP) - De Armeense parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de partij van premier Nikol Pasjinjan. Hij heeft de afgelopen jaren geprobeerd de afhankelijkheid van Rusland te verminderen en de banden met het Westen aan te halen.

Zijn Burgercontract heeft volgens voorlopige uitslagen 49,8 procent van alle stemmen gekregen. De alliantie van de Russisch-Armeense miljardair Samvel Karapetjan staat met 23,3 procent op een tweede plek. Hij is juist voor nauwe banden met Rusland. Voor veel Armeniërs blijft de oppositie geassocieerd met Russische invloed en oligarchen.

Pasjinjan claimde de overwinning eerder al. Hij sprak van een "historische overwinning die het voortbestaan en de ontwikkeling van Armenië zal waarborgen". Hij beloofde "de koers van toenadering tot het Westen voort te zetten" en tegelijkertijd de betrekkingen tussen Armenië en Rusland te ontwikkelen.

Europese Unie

De betrekkingen tussen Armenië en Rusland, officieel nog steeds bondgenoten, waren een belangrijk onderwerp bij de verkiezingen. De spanningen tussen de oud-Sovjetstaten namen de afgelopen tijd toe vanwege het Armeense streven naar nauwere banden met de Europese Unie. Rusland kwam met invoerverboden voor Armeense producten en dreigde een gunstig gasleveringscontract op te zeggen.

Een Armeense regeringsfunctionaris heeft Moskou beschuldigd van een poging tot stemmen kopen. Hij zei dat in Rusland woonachtige Armeniërs tegen betaling naar hun thuisland werden gebracht om voor pro-Russische partijen te stemmen. De autoriteiten zijn onderzoeken begonnen.

Huisarrest

Karapetjan zei dat ruim honderd van zijn aanhangers zijn opgepakt. Hij staat zelf al maanden onder huisarrest. De autoriteiten beschuldigen hem van een poging tot staatsgreep in verband met onrust eerder dit jaar.

Vanuit Moskou klinkt kritiek op de stembusgang. Het Kremlin wijst maandag op berichtgeving over overtredingen bij de verkiezingen. De woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat de verkiezingen hadden plaatsgevonden te midden van "ongekende druk op de oppositie" en "inmenging van het Westen".