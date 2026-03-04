ECONOMIE
Geen vluchten vanaf Brussels Airport door nationale staking

Economie
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 16:06
anp040326153 1
BRUSSEL (ANP) - Er vertrekken op 12 maart geen passagiersvluchten van Brussels Airport door een nationale staking. De luchthaven verwacht ook hinder voor binnenkomende vluchten. Belgische vakbonden organiseren volgende week donderdag een nationale actiedag tegen de maatregelen van de federale regering.
"Om de veiligheid van onze passagiers en ons personeel te kunnen garanderen, hebben we, in overleg met de luchtvaartmaatschappijen, beslist om geen vertrekkende passagiersvluchten te laten doorgaan op 12 maart", schrijft de luchthaven op de website. De luchtvaartmaatschappijen nemen contact op met de getroffen passagiers.
Het is de achtste keer sinds begin 2025 dat het vliegverkeer verstoord wordt door een vakbondsactie die niet gericht is tegen de luchthaven, meldt Belga.
Belgische spoor
In aanloop naar de nationale staking vindt er ook een meerdaagse staking op het Belgische spoor plaats. Daardoor rijden er minder treinen vanaf zondag 8 maart tot en met woensdag 11 maart.
De vakbonden voeren actie tegen de sociale hervormingen van de regering.
