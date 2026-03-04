Wall Street opent gemengd, blik beleggers op Midden-Oosten

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met een gemengd beeld geopend, na de koersverliezen een dag eerder. De aandacht van beleggers op Wall Street blijft uitgaan naar de oorlog in het Midden-Oosten en de gevolgen van het conflict met Iran voor de energieprijzen, inflatie en economie.

De Amerikaanse president Donald Trump zei dinsdag nog dat de Amerikaanse marine tankers kan gaan escorteren door de Straat van Hormuz om ze te beschermen tegen Iraanse aanvallen. Iran claimt de volledige controle te hebben over die cruciale zeestraat voor het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten en dreigt schepen in brand te steken die de route willen passeren. Het bericht van Trump zorgde er dinsdag voor dat de verliezen op Wall Street werden beperkt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,2 procent lager op 48.394 punten. De brede S&P 500 bleef nagenoeg op zijn plek op 6816 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent op 22.579 punten. Dinsdag waren minnen tot 1 procent te zien.

Straat van Hormuz

Ondertussen gaat het geweld in het Midden-Oosten door. Volgens Saudi-Arabië heeft Iran geprobeerd de grote olieraffinaderij Ras Tanura met drones aan te vallen. Die faciliteit werd eerder ook al beschadigd door een aanval met drones waardoor de raffinaderij werd stilgelegd.

Daarnaast zou een containerschip in de Straat van Hormuz zijn geraakt door een projectiel en is een Iraans marineschip gezonken voor de kust van Sri Lanka door een Amerikaanse duikboot. Verder zegt de NAVO dat een Iraanse raket onderweg naar Turkije is neergeschoten.

Kwartaalcijfers

Handelaren kregen verder nog informatie over de arbeidsmarkt van loonstrookverwerker ADP. Volgens ADP kwamen er in het bedrijfsleven in de Verenigde Staten vorige maand 63.000 banen bij. Dat was meer dan kenners hadden verwacht. Vrijdag komt dan het belangrijke banenrapport van de Amerikaanse overheid.

Ook waren er nog bedrijven met kwartaalcijfers. De resultaten van softwarebedrijf GitLab vielen tegen, want het aandeel zakte bijna 8 procent. Cybersecuritybedrijf CrowdStrike meldde eveneens cijfers en werd bijna 2 procent lager gezet.