Geldmaat start proef met biljetten van 100 euro in automaten

WEESP (ANP) - Geldmaat start een proef met biljetten van 100 euro in pinautomaten. Nu is 50 euro nog het hoogste biljet dat kan worden opgenomen. In 46 Geldmaatwinkels in grote steden en grootwinkelcentra komt het biljet in de loop van mei en juni beschikbaar. Dat maakte Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland, bekend.

Het gaat om een proef van zes maanden. "Geldmaat verwacht samen met De Nederlandsche Bank dat de behoefte groeiend is door inflatie", aldus Geldmaat. Door inflatie wordt alles duurder, waardoor mensen meer geld nodig hebben voor dezelfde uitgaven. Daarbij zegt de organisatie regelmatig de vraag te krijgen of het mogelijk is een 100-eurobiljet op te nemen. De proef moet duidelijk maken "hoe groot de behoefte aan deze biljetten is en welke klanten er gebruik van maken".

Om te voorkomen dat klanten onbedoeld een biljet van 100 euro opnemen, is dit alleen beschikbaar na een bewuste keuze.