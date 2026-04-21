Hof legt lagere straf op dan geëist voor misbruik oppaskinderen

DEN BOSCH (ANP) - Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag lagere celstraffen opgelegd dan geëist aan Peter S. (63) en Nancy D. (57) voor seksueel misbruik van zeven oppaskinderen in de omgeving van Eindhoven. S. kreeg acht jaar cel en tbs met dwangverpleging, D. kreeg een gevangenisstraf van veertien jaar en een toezichtsmaatregel.

Het Openbaar Ministerie had in hoger beroep tegen beiden achttien jaar cel en tbs geëist. "Een straf zoals gevorderd door de advocaat-generaal acht het hof, gelet op de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd, niet passend", staat in de uitspraken.

Het hof vindt bewezen dat de vrouw tussen september 2019 en juni 2021 zeven meisjes van 1 tot 6 jaar misbruikte tijdens 28 oppasmomenten. De man keek soms mee door te videobellen met D. Het misbruik werd ontdekt nadat ouders beelden terugkeken van een camera in de slaapkamer van hun dochter. Die was geplaatst omdat zij moeite had met slapen.

De rechtbank legde beide verdachten in maart 2023 twaalf jaar cel op. Alleen de man kreeg toen daarnaast tbs met dwangverpleging.