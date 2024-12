Geldstroom via Nederland naar belastingparadijs geslonken

AMSTERDAM (ANP) - Nederland speelt de laatste jaren een kleinere rol bij internationale belastingontwijking, komt naar voren uit een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB). De stroom geld die ons land binnenkomt en direct weer verlaat op weg naar belastingparadijzen is sinds 2020 een stuk kleiner dan in de voorgaande jaren, signaleert de centrale bank.

Dankzij de vele belastingverdragen met andere landen was het voor multinationals aantrekkelijk om winsten via Nederlandse brievenbusfirma's naar landen met een zeer gunstig belastingregime te sluizen. Het gaat dan bijvoorbeeld om winsten uit dividend, rentebetalingen of royalty's die naar landen als Bermuda of de Kaaimaneilanden gaan.

Die geldstroom vanuit Nederland naar dit soort "laagbelastende jurisdicties" bedroeg tussen 2017 en eind 2019 gemiddeld 37 miljard euro. In 2020 daalde dat bedrag naar 5 miljard euro en in de daaropvolgende jaren schommelde de geldstroom naar belastingparadijzen tussen de 10 miljard en 7 miljard euro.