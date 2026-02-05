Gemeenten verwachten dit jaar meer opbrengsten uit heffingen

DEN HAAG (ANP) - Gemeenten verwachten dit jaar meer geld te ontvangen uit gemeentelijke heffingen en belastingen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe cijfers. De begroting voor 2026 is met 15,3 miljard euro 6,5 procent hoger dan in het jaar daarvoor, toen gemeenten samen 14,4 miljard euro begrootten.

Volgens het Rijk halen gemeenten ongeveer een zesde van hun inkomsten uit gemeentelijke heffingen en belastingen. Het grootste deel van de begrote inkomsten komt uit vier heffingen. Dat zijn de onroerendezaakbelasting (ozb), de rioolheffing, de afvalstoffenheffing en de parkeergelden. In de begroting voor 2026 zijn ze samen ongeveer 13 miljard euro waard.

In de begroting is 6,3 miljard euro gebaseerd op de inkomsten via ozb. Dat is 6,3 procent hoger dan een jaar eerder. Volgens het CBS hebben drie factoren invloed op de stijging: de WOZ-waarde, het aantal panden en de tarieven. In Utrecht stijgt de verwachte opbrengst uit ozb het sterkst, met 9,7 procent.

Nieuwe reisdocumenten

Ook nemen de begrote opbrengsten uit parkeerheffingen met bijna 8,8 procent toe. Dat komt vooral doordat in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag veel meer wordt opgehaald dan een jaar eerder.

De verlenging van de geldigheidsduur van bijvoorbeeld paspoorten van 5 naar 10 jaar is ook terug te zien in de projectie. In 2014 werd die wijziging doorgevoerd, waardoor er vanaf 2024 meer aanvragen voor nieuwe reisdocumenten zijn. In 2026 stijgen de opbrengsten naar verluidt met 15,7 procent.