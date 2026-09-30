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Gemengd slot op beurzen New York na inflatiemeevaller

Economie
door anp
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NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn met een gemengd beeld gesloten. Techbedrijven behoorden tot de winnaars, maar aandelen van veel andere bedrijven daalden. Beleggers hadden aandacht voor nieuwe inflatiecijfers en hielden de rentes op langer lopende staatsobligaties in de gaten. Die zijn de afgelopen tijd sterk gestegen, wat voor nervositeit op de beurzen heeft gezorgd.
De Dow-Jonesindex zakte 0,9 procent tot 50.908,79 punten. De bredere S&P 500 verloor 0,3 procent tot 7651,96 punten. De door techbedrijven gedomineerde Nasdaq won juist 0,2 procent tot 26.861,07 punten. Grote schommelingen kenmerkten de handelssessie, want de S&P 500 stond eerder op de dag nog op winst.
Een nieuw inflatiecijfer van de Amerikaanse overheid voor de maand augustus viel minder hoog uit dan gevreesd. Tegelijkertijd wezen cijfers van loonstrookverwerker ADP erop dat het bedrijfsleven in de Verenigde Staten meer banen creëerde dan economen in doorsnee hadden verwacht.
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