Gemengd slot op Wall Street in aanloop naar rentebesluit Fed

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met gemengde uitslagen de handelsdag uitgegaan. Beleggers kijken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag, waarbij algemeen wordt verwacht dat de Amerikaanse centrale bank de leenkosten onveranderd laat.

Ook zijn de ogen gericht op de kwartaalcijfers van een aantal grote Amerikaanse bedrijven. Woensdag komen Meta (plus 0,1 procent), Microsoft (plus 2,2 procent) en Tesla (min 1 procent) met resultaten. Beleggers zijn vooral benieuwd of de grote AI-investeringen van deze bedrijven resultaten beginnen op te leveren.

De Dow-Jonesindex eindigde dinsdag 0,8 procent lager op 49.003,41 punten. De brede S&P 500-index sloot 0,4 procent hoger op 6978,60 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,9 procent tot 23.817,10 punten.

Nieuwe centralebankpresident

De Amerikaanse centrale bank is dinsdag begonnen aan zijn tweedaagse rentevergadering. Beleggers zijn vooral alert op signalen over het toekomstige leiderschap van de Fed. De huidige Fed-voorzitter Jerome Powell, wiens termijn in mei afloopt, zal waarschijnlijk echter niet ingaan op speculaties over wie Trump zal nomineren als de volgende centralebankpresident.

De grote zorgverzekeraar UnitedHealth kelderde 19,6 procent. De regering-Trump verklaarde dat de betalingen aan zorgverzekeraars onder het ziektekostenverzekeringsprogramma Medicare in 2027 vrijwel gelijk blijven. Analisten hadden gerekend op een tariefverhoging van 4 tot 6 procent voor volgend jaar. Het tarief van de overheid bepaalt hoeveel verzekeraars mogen vragen voor hun aangeboden dekkingen.

Verlies Pinterest

Pinterest verloor 9,6 procent. Het socialemediabedrijf is van plan om "minder dan 15 procent" van het personeelsbestand te schrappen en te snijden in kantoorruimte. Pinterest wil meer investeren in kunstmatige intelligentie (AI), waaronder in AI-gerichte banen en teams.

UPS werkte het verlies van eerder op de dag weg en eindigde 0,2 procent hoger. Het bedrijf maakte bij de presentatie van de kwartaalcijfers bekend nog eens 30.000 banen te schrappen. De Amerikaanse pakketbezorger doet dit omdat het aantal leveringen voor de grootste klant Amazon flink wordt verminderd, waarvan een groot deel van de opdrachten niet winstgevend genoeg is.