Franse aanklagers willen arrestatie managers streamingsite Kick

PARIJS (ANP/AFP) - Franse aanklagers willen dat meerdere bestuurders van het Australische streamingplatform Kick worden aangehouden na de dood van Raphael Graven. De 46-jarige Fransman, bekend om zijn extreme challenges, overleed in augustus tijdens een livestream waarin hij op zijn kanaal twaalf dagen lang werd vernederd en misbruikt.

Het OM in Parijs startte eerder een onderzoek naar Kick, waarin het keek of het platform bewust illegale content aanbood en of het zich hield aan de Europese regels voor digitale diensten. De managers van Kick, die in Australië verblijven, werden opgeroepen voor een verhoor, maar zijn niet komen opdagen. De aanklagers hebben daarom een arrestatiebevel bij de rechter gevraagd.

Graven, die online bekendstond als Jean Pormanove, had honderdduizenden volgers en zijn dood trok wereldwijd aandacht. Uit een autopsie is gebleken dat hij niet is overleden door trauma of het toedoen van anderen. Zijn dood had waarschijnlijk een medische oorzaak; hij had gezondheidsproblemen.