Waarom je cv nooit wordt gelezen en drie manieren waarmee je het algoritme verslaat

Je hebt een sterk cv, een goede motivatiebrief en een strakke vormgeving. Toch komt de afwijzing soms al binnen een paar uur binnen. Grote kans dat geen enkele recruiter je cv ooit heeft gezien.

Bij veel bedrijven beslist namelijk een algoritme over je toekomst. Steeds meer organisaties gebruiken een zogenoemd Applicant Tracking System (ATS). Dat systeem scant binnengekomen cv’s automatisch en filtert kandidaten op basis van harde data en zoekwoorden. Alleen wie door de digitale selectie komt, belandt uiteindelijk op het bureau van een recruiter.

Algoritmisch filter

En dat betekent dat veel kandidaten al afvallen voordat een mens hun naam heeft gelezen. Volgens cijfers uit de recruitmentwereld wordt tot wel 75 procent van de cv’s door dit soort software weggefilterd. Niet omdat iemand ongeschikt is, maar simpelweg omdat het systeem bepaalde woorden of structuren niet herkent.

Een creatief cv kan zelfs averechts werken. Grafische balkjes, iconen of ingewikkelde opmaak zorgen er soms voor dat de software de tekst niet goed kan uitlezen. Het gevolg is dat het systeem denkt dat er nauwelijks relevante informatie in staat.

Gelukkig zijn er simpele manieren om je kansen flink te vergroten.

1. Gebruik precies dezelfde woorden als in de vacature

Het algoritme zoekt naar exacte termen. Staat er in de vacature 'Project Management'? Gebruik dan niet een creatieve variant zoals 'projecten aansturen'. Het systeem herkent synoniemen vaak niet. Door letterlijk dezelfde woorden te gebruiken, vergroot je de kans dat je cv als match wordt gezien.

2. Houd je cv simpel

Een ATS leest het liefst een overzichtelijk document. Vermijd tabellen, infographics en ingewikkelde opmaak. Gebruik een standaardlettertype zoals Arial of Calibri en een duidelijke structuur van boven naar beneden. Belangrijk: sla het bestand op als pdf waarin de tekst selecteerbaar blijft.

3. Denk in resultaten

Gebruik duidelijke koppen zoals Werkervaring, Vaardigheden en Opleiding. Combineer die met actiegerichte zinnen en cijfers, bijvoorbeeld: 'Verkoop met 20 procent verhoogd' of 'Nieuw systeem ontwikkeld'.

Dat soort informatie begrijpt zowel het algoritme als de recruiter. Een cv is tegenwoordig minder een visitekaartje en meer een zoekresultaat. Pas als je het algoritme met goed gevolg passeert, krijgt een mens de kans om je echt op waarde te beoordelen.