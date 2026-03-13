Onderzoekers vinden oorzaak gevaarlijke vogelgriepvarianten

Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben ontdekt waardoor bepaalde varianten van de vogelgriep gevaarlijker worden dan andere. Dat er tijdens het vermenigvuldigen van een virus fouten kunnen ontstaan, was al bekend, maar hoe dat gebeurt was volgens de onderzoekers tot nu toe "een onopgelost mysterie". Uit het onderzoek blijkt dat een bepaald enzym in dat proces vastgeklemd kan raken, waardoor er gevaarlijke foutjes in het virus kunnen ontstaan.

De bevindingen kunnen in de toekomst mogelijk gebruikt worden om te onderzoeken hoe gevaarlijke varianten van andere virussen ontstaan, zoals ebola, meent Mathilda Richard, moleculair viroloog in het ziekenhuis. "Dit mechanisme is van toepassing op één enzym, maar in andere virussen komen enzymen voor die daarop lijken", aldus Richard.

Sinds oktober geldt een ophokplicht voor kippen en andere vogels. Sindsdien is vogelgriep bij tientallen bedrijven vastgesteld en zijn meer dan 2 miljoen kippen gedood.