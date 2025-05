Trump ontslaat baas National Portrait Gallery vanwege diversiteit

WASHINGTON (ANP/RTR) - President Donald Trump zegt dat hij de directeur van de National Portrait Gallery in Washington ontslaat. Op Truth Social laat hij weten dat hij Kim Sajet niet geschikt vindt voor de baan omdat zij in haar beleid diversiteit en inclusie belangrijk vindt. Dat zou haar volgens Trump ongeschikt maken voor deze functie.

Sajet stelde in het verleden dat zij het belangrijk vindt dat het museum weerspiegelt dat ook vrouwen en Afro-Amerikanen een belangrijk deel van de geschiedenis van het land uitmaken.

De National Portrait Gallery is een museum in Washington met duizenden schilderijen van belangrijke Amerikaanse politici, wetenschappers, activisten en artiesten die een bijdrage aan de geschiedenis van de VS hebben geleverd. Sajet, een kunsthistoricus met de Nederlandse nationaliteit, is de eerste vrouwelijke directeur van de prestigieuze galerij.

Reeks ingrepen

Sinds Trump voor de tweede keer in het Witte Huis zit, probeert de Amerikaanse president veel initiatieven en programma's voor meer diversiteit te schrappen.

Het is niet duidelijk wat de directe aanleiding voor Trump is om Sajet te ontslaan. Ook is niet duidelijk of Trump in de positie is om haar te ontslaan, al ontvangt het museum wel subsidie van het Amerikaanse Congres.

Reactie na ontslag

Het Smithsonian Institution, de organisatie waar de National Portrait Gallery onder valt, heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Het is niet de eerste kunstinstelling waar Trump mensen ontslaat.