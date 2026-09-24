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Gemiddelde dieselprijs in EU op record van 2,23 euro per liter

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 11:26
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BRUSSEL (ANP/AFP) - De gemiddelde dieselprijs aan de pomp in de Europese Unie heeft een recordhoogte bereikt van 2,23 euro per liter. Dat meldt het Franse persbureau AFP op basis van gegevens van de Europese Commissie. In Frankrijk en ook in Nederland bereikten de dieselprijzen afgelopen weekend al nieuwe recordniveaus op respectievelijk 2,41 euro en 2,82 euro per liter.
Negentien EU-landen, waaronder ook Duitsland, Italië, Denemarken en Finland, hebben recordprijzen geregistreerd, blijkt uit wekelijkse gegevens die teruggaan tot 2005. Ook in Spanje en Zweden zijn de prijzen gestegen, maar in die landen liggen de dieselprijzen nog altijd onder de pieken die in 2022 werden bereikt in de nasleep van de grootschalige Russische invasie van Oekraïne.
De brandstofprijzen zijn de laatste tijd gestegen door de hogere olieprijzen vanwege het escalerende geweld in het Midden-Oosten, waarbij onder meer een belangrijke oliepijpleiding in Saudi-Arabië werd stilgelegd na een droneaanval.
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