ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amerikaanse exportstop diesel drijft Nederlandse pompprijs op

Economie
door anp
donderdag, 24 september 2026 om 11:22
anp240926100 1
Volg ons op Google Nieuws
DEN HAAG (ANP) - De prijzen aan de Nederlandse pomp gaan waarschijnlijk verder omhoog als de Amerikaanse regering de export van diesel de komende maanden verbiedt. Hoeveel Amerikaanse diesel precies in Nederland terechtkomt, is moeilijk te zeggen. Een belangrijk deel van de Nederlandse diesel komt uit de VS, maar door de internationale handel kan Amerikaanse diesel ook via landen als Noorwegen en Turkije ons land binnenkomen.
Erik de Vries van branchevereniging voor zelfstandige brandstofhandelaren NOVE wijst er wel op dat de vraag naar diesel in Nederland flink aan het dalen is, omdat steeds meer mensen elektrisch rijden. "Maar op de korte termijn kan zo'n exportverbod wel een probleem zijn en gaat dat zeker pijn doen. Diesel wordt niet alleen gebruikt in vrachtwagens, maar ook in de landbouw, in de bouw voor aggregaten, en in de industrie", aldus de directeur.
Ook consumentenvoordeelplatform UnitedConsumers, dat de brandstofprijzen bijhoudt, verwacht hogere prijzen aan de pomp bij een Amerikaanse exportstop.
loading

POPULAIR NIEUWS

211146626_m

Bakken in boter of olie: dit is de gezondste keuze

IMG_4830

Duitsland voert per januari een maximumprijs aan de pomp in, naar Belgisch model. Zou dat in Nederland ook schelen?

167867066_m

Gepensioneerd in 2027: ouderenkorting omlaag, zorgpremie omhoog, dit kost het je

Ouder rekent hogere kosten voor kinderopvang door

Bijna gratis kinderopvang? Niet voor gezinnen onder €56.000.

download (1)

Dit zijn de 6 slechtste dieetadviezen die voedingsexperts ooit hoorden

ANP-84559071

Na jaren juridisch gevecht: ex-Martinair-piloten kunnen tonnen aan achterstallig loon krijgen

Loading