Gemiddelde WOZ-waarde dit jaar 5 procent gestegen

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde WOZ-waarde van een Nederlandse woning bedraagt dit jaar 398.000 euro. Dat is 5 procent hoger dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die stijging is groter dan in 2024, maar fors kleiner dan in de jaren daarvoor. De WOZ-waarde is volgens het statistiekbureau het sterkst toegenomen in de Zuid-Hollandse gemeente Leidschendam-Voorburg.

Het is het tiende jaar op rij dat de WOZ-waarde, waarmee gemeenten de hoogte van bepaalde belastingen en heffingen bepalen, gemiddeld genomen is gestegen. De sterkste stijging in de afgelopen jaren nam het CBS waar in 2023, toen de gemiddelde WOZ ruim 16 procent hoger lag dan een jaar eerder.

De ontwikkeling van deze waarde volgt de prijsontwikkeling van bestaande koopwoningen, maar met een jaar vertraging. Dat betekent dat woningen voor de WOZ in 2025 worden getaxeerd op basis van de waarde op 1 januari 2024. Gemeenten kijken daarbij onder meer naar prijzen waarvoor woningen zijn verkocht. Ook sloop en nieuwbouw kunnen effect hebben op de ontwikkeling van de WOZ.

Bloemendaal

De gemiddelde WOZ-waarde in Leidschendam-Voorburg steeg in 2025 met ruim 14 procent tot 444.000 euro. Dat is de sterkste stijging in heel Nederland. Limburg gaat aan kop op provincieniveau: daar steeg de gemiddelde WOZ-waarde met 7,6 procent tot 312.000 euro. Het CBS meldt verder dat Bloemendaal opnieuw de gemeente was met de hoogste gemiddelde WOZ-waarde, van 923.000 euro. In Kerkrade was de WOZ-waarde met 214.000 euro het laagst.

Ondanks de stijging op landelijk niveau, zijn er lokaal ook enkele gemeenten waar de gemiddelde WOZ-waarde juist daalde. Dat zijn Eersel, Wierden, Zaanstad en Hellendoorn.