SCP: Nederlanders somber over land en politiek

Somberheid overheerste in het land voordat het kabinet-Schoof twee weken geleden viel. In die maanden vond 58 procent dat het niet goed met Nederland ging en gaf slechts 44 procent het kabinet een voldoende, constateert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) na eigen onderzoek. De internationale spanningen zijn daarbij een bron van extra zorgen.

Het bureau vergelijkt de stemming in het land met die van vlak voor de val van het kabinet-Rutte IV, twee jaar geleden. Ook toen vonden Nederlanders dat er grote problemen speelden die de politiek niet oplost. Het lage vertrouwen in de politiek onder Schoof had vier redenen. "Het kabinet lost belangrijke maatschappelijke problemen niet op, maakt veel ruzie, kiest voor de verkeerde oplossingen en mist competentie", somt het SCP op.

Het vertrouwen in de politiek is met 44 procent laag in vergelijking met de afgelopen vijftien jaar. Mensen maken zich zorgen over de samenleving, de hoge prijzen, immigratie, het woningtekort en de politiek. "Mensen hebben het gevoel dat er in de twee jaar dat we verder zijn weinig is opgelost of verbeterd", zegt onderzoeker Josje den Ridder van het SCP.

Politici meer met zichzelf bezig

Daarbij leeft de onvrede breder dan voor de val van Rutte IV, toen Nederlanders in meerderheid ook vonden dat de politici meer met zichzelf dan met het land bezig waren.

De internationale spanningen zorgen voor een stijging in steun voor extra uitgaven voor defensie. Toch vinden de meeste mensen dat die uitgaven niet ten koste mogen gaan van uitgaven die binnenlandse problemen moeten oplossen.

Het SCP publiceert regelmatig resultaten van het Continu Onderzoek Burgerperspectieven, een langlopend onderzoek naar de stemming in Nederland. Daarmee meet het bureau sinds 2008 de stemming over de maatschappij en de politiek.