General Motors stijgt op afwachtend Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - General Motors behoorde dinsdag tot de winnaars op de beurzen in New York. De autofabrikant uit Detroit boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Ook de winstverwachting voor dit jaar viel hoger uit dan voorzien. GM profiteerde onder meer van door president Donald Trump versoepelde klimaatregels.

GM kan daardoor meer benzineauto's verkopen zonder boetes te hoeven betalen of emissierechten te moeten kopen van bedrijven zoals Tesla. GM keert ook meer dividend uit en gaat dit jaar voor 6 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Het aandeel klom 5,5 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve, dat woensdag op het programma staat. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,6 procent lager op 49.111 punten. De brede S&P 500-index steeg 0,2 procent tot 6963 punten en techbeurs Nasdaq klom 0,5 procent tot 23.728 punten.

Nieuwe centralebankpresident

De Amerikaanse centrale bank begint dinsdag aan zijn tweedaagse rentevergadering. Verwacht wordt dat de Fed de leenkosten woensdag onveranderd laat. Beleggers zijn vooral alert op signalen over het toekomstige leiderschap van de Fed. De huidige Fed-voorzitter Jerome Powell, wiens termijn in mei afloopt, zal waarschijnlijk echter niet ingaan op speculaties over wie Trump zal nomineren als de volgende centralebankpresident.

De grote zorgverzekeraars stonden onder druk. De regering-Trump verklaarde dat de betalingen aan de zorgverzekeraars onder het ziektekostenverzekeringsprogramma Medicare in 2027 vrijwel gelijk blijven. Analisten hadden gerekend op een tariefverhoging van 4 tot 6 procent voor volgend jaar. Het tarief van de overheid bepaalt hoeveel verzekeraars mogen vragen voor hun aangeboden dekkingen. Humana en CVS Health zakten 17 en 8,2 procent. De grote zorgverzekeraar UnitedHealth, die ook met kwartaalcijfers kwam, verloor 17,5 procent.

Winstgevendheid UPS verhogen

UPS zakte 1,5 procent na het bekendmaken van de resultaten, ondanks dat de omzetverwachting van de post- en pakketbezorger voor dit jaar hoger uitviel dan verwacht. UPS gaat ook door met de plannen om de winstgevendheid te verhogen door het aantal leveringen voor zijn grootste klant, Amazon, drastisch te verminderen omdat een groot deel van de opdrachten van de webwinkel niet winstgevend genoeg is.

American Airlines kwam ook met cijfers en verloor 3,2 procent. Vliegtuigfabrikant Boeing zakte 1,2 procent na publicatie van de resultaten.