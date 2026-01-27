ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

ICE-directeur moet schending gerechtelijke bevelen uitleggen

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 15:29
anp270126130 1
MINNEAPOLIS (ANP) - Een rechter heeft de waarnemend directeur van immigratiedienst ICE, Todd Lyons, bevolen om vrijdag in de rechtszaal te verschijnen. Hij moet daar uitleg komen geven over het schenden van "tientallen" gerechtelijke bevelen tijdens de handhavingsacties van ICE in de staat. "Het geduld van de rechtbank is op", schreef rechter Patrick J. Schiltz in een bevel waarover Amerikaanse media schrijven.
Volgens Schiltz heeft de regering meerdere gerechtelijke bevelen vertraagd of gedwarsboomd. De immigratiedienst zou onder andere nalaten gedetineerde immigranten een hoorzitting over borgtocht te geven, terwijl dat wel verplicht is. Ook werd op 15 januari bevolen een man vrij te laten, maar die zat afgelopen maandag nog steeds vast.
De rechter erkent dat het uitzonderlijk is om het hoofd van een federale instantie te sommeren uitleg te komen geven. "Maar de mate waarin ICE gerechtelijke bevelen heeft overtreden is ook uitzonderlijk, en minder ingrijpende maatregelen zijn geprobeerd en mislukt."
loading

POPULAIR NIEUWS

ec73f517 4ec3 467b 9cba 880322317d2a

Wat er echt allemaal in brood uit de supermarkt zit

3FDJRM5TOJOWJDPL5RC3NCU5IA

Als Poetin wint: een angstaanjagend maar reëel scenario voor Europa

gandr-collage

Bol en Amazon verkopen troep tegen woekerprijzen

G-oIyDqboAAPHck

Greg Bovino ziet eruit als een nazi. Maar maakt dat hem er één?

b111f0ec-7880-4b36-b258-236fac5a8f72_631c46d3

Amerika’s weerstand tegen Trump breidt zich uit – van kiezers tot elites

173020851_m

De goedkoopste vorm van wellness: daarom lopen we massaal de deur uit

Loading