ICE-directeur moet schending gerechtelijke bevelen uitleggen

MINNEAPOLIS (ANP) - Een rechter heeft de waarnemend directeur van immigratiedienst ICE, Todd Lyons, bevolen om vrijdag in de rechtszaal te verschijnen. Hij moet daar uitleg komen geven over het schenden van "tientallen" gerechtelijke bevelen tijdens de handhavingsacties van ICE in de staat. "Het geduld van de rechtbank is op", schreef rechter Patrick J. Schiltz in een bevel waarover Amerikaanse media schrijven.

Volgens Schiltz heeft de regering meerdere gerechtelijke bevelen vertraagd of gedwarsboomd. De immigratiedienst zou onder andere nalaten gedetineerde immigranten een hoorzitting over borgtocht te geven, terwijl dat wel verplicht is. Ook werd op 15 januari bevolen een man vrij te laten, maar die zat afgelopen maandag nog steeds vast.

De rechter erkent dat het uitzonderlijk is om het hoofd van een federale instantie te sommeren uitleg te komen geven. "Maar de mate waarin ICE gerechtelijke bevelen heeft overtreden is ook uitzonderlijk, en minder ingrijpende maatregelen zijn geprobeerd en mislukt."