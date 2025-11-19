Genoeg steun voor overname Atheense beurs door Euronext

AMSTERDAM (ANP) - Beursuitbater Euronext is erin geslaagd voldoende steun te krijgen voor zijn overnamebod op ATHEX, het bedrijf achter de beurs in Athene. De eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Parijs, Milaan en Brussel heeft ongeveer 413 miljoen euro over voor zijn Griekse branchegenoot.

Bezitters van aandelen die goed waren voor bijna driekwart van het stemrecht bij ATHEX gingen akkoord met het overnamevoorstel. Om het bod te laten slagen, moest iets meer dan de helft instemmen.

Het bestuur van de Atheense beurs steunde het bod van Euronext. Ook de Griekse regering was voorstander van de overname. Minister van Financiën Kyriakos Pierrakakis prees die aan als een van de grootste investeringen in Griekenland van de afgelopen jaren. Ook zou de deal Griekse bedrijven meer toegang geven tot internationale beleggers.

Toezichthouders gingen eerder al akkoord met de overname. Volgens Euronext betekent dit dat de deal kan doorgaan.