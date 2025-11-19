ECONOMIE
FT: VS en Rusland komen met nieuw vredesplan voor Oekraïne

Samenleving
door anp
woensdag, 19 november 2025 om 18:59
anp191125150 1
WASHINGTON (ANP/RTR) - Amerikaanse en Russische functionarissen hebben een nieuw vredesplan opgesteld voor Oekraïne, schrijft de Financial Times. Daarin zou Oekraïne grote concessies moeten doen. Zo wordt er gesproken over het opgeven van grondgebied in het oosten van Oekraïne en een halvering van de krijgsmacht.
Washington zou de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hebben opgeroepen dit plan te accepteren. Volgens de Financial Times staat in het voorstel onder andere dat de Amerikaanse militaire steun wordt teruggedraaid, en dat Russisch wordt erkend als officiële taal in het land.
Zelensky is nu op bezoek in Turkije, waar hij sprak met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. Die dringt aan op nieuwe gesprekken tussen Rusland en Oekraïne over het beëindigen van de oorlog. Sinds juli hebben de twee landen geen directe gesprekken meer met elkaar gevoerd.
Donderdag ontvangt de Oekraïense president functionarissen van het Amerikaanse leger in Kyiv.
