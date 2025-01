Geplaagd Ubisoft stelt nieuwe Assassin's Creed-game weer uit

PARIJS (ANP/BLOOMBERG) - Ubisoft heeft de komst van zijn nieuwste game in de populaire Assassin's Creed-serie verder uitgesteld. Ook heeft de met tegenvallende verkopen kampende onderneming laten weten adviseurs in te schakelen om de opties voor de Franse uitgever en ontwikkelaar van games te bekijken. Een van de scenario's die wordt overwogen is dat Ubisoft van de beurs wordt gehaald en een nieuwe eigenaar moet krijgen.

Ubisoft zei dat het Assassin's Creed Shadows met ruim een maand uitstelt tot 20 maart. De game zou eigenlijk op 14 februari uitkomen. Dat betekende ook al een vertraging ten opzichte van de aanvankelijk geplande releasedatum in november 2024. Het uitstel maakt het volgens Ubisoft mogelijk om feedback van gamers te verwerken en "een nog ambitieuzere en meeslependere ervaring vanaf dag één" voor de game te garanderen.

Ubisoft heeft grote moeite om te herstellen van de coronapandemie, wat eerder al resulteerde in vertragingen voor nieuwe games en het schrappen van titels. Dat heeft ook financiële gevolgen. Zo lijkt het erop dat de nettoboekingen, een maatstaf voor omzet zonder uitgestelde inkomsten, het voorbije kwartaal zijn gedaald tot zo'n 300 miljoen euro. Dat zou komen door tegenvallende verkoopcijfers voor de game Star Wars Outlaws die in augustus uitkwam. Het bedrijf heeft ook gezegd dat het waarschijnlijk meer kostenbesparingen moet doorvoeren dan eerder voorzien.