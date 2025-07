Gevangenisstraffen voor uitbuiten arbeiders in Champagnestreek

CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE (ANP/AFP) - De directrice en twee medewerkers van een wijnbouwbedrijf in de Franse Champagnestreek zijn door een Franse rechter veroordeeld tot gevangenisstraffen. Volgens de rechtbank in Châlons-en-Champagne hebben zij ongeveer vijftig werknemers, onder wie veel illegale migranten, uitgebuit en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest.

De zaak had betrekking op omstandigheden tijdens de druivenoogst van 2023 en kwam aan het licht nadat een omwonende de politie had gebeld. Een van de arbeiders verklaarde eerder in de rechtbank dat mensen als "slaafgemaakten" werden behandeld. "Ze plaatsten ons in een verlaten gebouw zonder eten, zonder water, helemaal niks", verklaarde een andere arbeider tegenover persbureau AFP.