Wall Street licht hoger in afwachting handelsgesprekken

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York gingen maandag licht omhoog. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet en elektrische autofabrikant Tesla, die later deze week naar buiten komen. Ook hielden beleggers de ontwikkelingen rond de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en belangrijke handelspartners in de gaten. President Donald Trump heeft de meeste partners, waaronder de Europese Unie, tot 1 augustus gegeven om een deal te sluiten en hoge importheffingen te voorkomen.

De Amerikaanse handelsminister Howard Lutnick zei zondag dat 1 augustus een "harde deadline" is en dat landen vanaf die datum de nieuwe tarieven moeten gaan betalen. Wel benadrukte hij dat "niets landen ervan weerhoudt om na 1 augustus met ons te praten".

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent hoger op 44.412 punten. De S&P 500-index won eveneens 0,2 procent, op 6310 punten en techgraadmeter Nasdaq klom 0,4 procent tot 20.973 punten.

Vrijdag werd Wall Street nog opgeschrikt door een bericht van de Financial Times. De zakenkrant meldde dat Trump aandringt op een importheffing van minstens 15 tot 20 procent op goederen uit de EU. Trump zou hiermee de pijngrens van de EU willen testen, na weken van onderhandelingen. Momenteel geldt een basisheffing van 10 procent op de meeste goederen uit de EU. Een week geleden kondigde Trump importheffingen van 30 procent aan als er voor 1 augustus geen akkoord is met de EU.

Tesla won 1,6 procent en Alphabet ging 1,5 procent omhoog. Beide bedrijven komen woensdag als eerste van de grote Amerikaanse techconcerns met resultaten. NXP werd 1,5 procent meer waard. De Nederlandse chipfabrikant komt maandag na de slotbel op Wall Street met kwartaalcijfers. De Amerikaanse chipbedrijven Intel (plus 2,7 procent) en Texas Instruments openen later deze week ook de boeken.

Microsoft zakte 0,4 procent, na een grote hack in de serverdienst van het softwareconcern. Volgens de krant The Washington Post heeft de inbraak Amerikaanse federale instanties, universiteiten, energiebedrijven en een Aziatisch telecombedrijf getroffen.

Netflix noteerde 0,2 procent hoger. De streamingdienst zakte vrijdag ruim 5 procent, ondanks sterke kwartaalcijfers en optimistische vooruitzichten voor het hele jaar. Beleggers grepen de sterke resultaten aan om wat winst te nemen, na de sterke opmars van het aandeel dit jaar.