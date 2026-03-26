Gevolgen oorlog Midden-Oosten nog onduidelijk voor Van Oord

Economie
door anp
donderdag, 26 maart 2026 om 9:30
ROTTERDAM (ANP) - Maritiem dienstverlener Van Oord kan nog niet inschatten hoe groot de gevolgen zijn van de oorlog in het Midden-Oosten voor het bedrijf. Het familiebedrijf met hoofdkantoor in Rotterdam ziet veel onzekerheden voor het komende jaar.
Van Oord stelt dat geopolitieke spanningen, handelsbeperkende maatregelen en stijgende energiekosten het investeringsklimaat en daarmee de wereldeconomie zullen beïnvloeden. Maar "in hoeverre dit zal gebeuren, is op dit moment nog onduidelijk", schrijft het bedrijf.
"De huidige situatie in de wereld, vooral in het Midden-Oosten, laat zien dat 2026 mogelijk nog volatieler en onzekerder kan zijn dan vorig jaar", zegt topman Govert van Oord. Hij stelt ondanks alles vertrouwen te hebben in de toekomst.
Afgelopen jaar heeft het maritieme bedrijf de winst meer dan verdubbeld naar 110 miljoen euro, maakte het bedrijf donderdag bekend. De omzet steeg van 2,4 miljard naar 2,6 miljard euro. Van Oord werkte vorig jaar aan 213 projecten in 36 landen.
POPULAIR NIEUWS

Breghje Kommers: ex-vrouw van Ali B. en machtige hiphopmagnaat

Volgens psychologen is dit de beste reactie wanneer iemand kritiek op je heeft.

De aardige Knoopjes; 650 euro per uur voor een ‘abominabele’ verdediging

Hoe komen ze in Kopen Zonder Kijken toch altijd aan dat extra budget?

Waarom asperges dit jaar erg duur zijn

Moeder sleept thuiswonende zoon (31) voor de rechter, luilak moet huis uit

