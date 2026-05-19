Gewilde nieuwe Swatch-horloges uit Nederlandse winkels gehaald

Economie
door anp
dinsdag, 19 mei 2026 om 13:18
UTRECHT (ANP) - De gewilde nieuwe Royal Pop-horloges die vanaf afgelopen weekend moesten worden verkocht in drie Nederlandse winkels van Swatch, zijn uit veiligheidsoverwegingen teruggestuurd naar het hoofdkantoor. Dat heeft Swatch gemeld aan het winkelpersoneel, zegt een medewerker dinsdag in de winkel in Utrecht tegen een verslaggever van het ANP.
Zaterdag bleven de Swatch-winkels in Utrecht, Leidschendam en de Amsterdamse P.C. Hooftstraat dicht, omdat belangstellenden massaal naar de winkels waren gekomen om een horloge te bemachtigen. Het zijn goedkopere versies van Audemars Piguet-horloges, die tienduizenden euro's kosten. De winkel in Utrecht is inmiddels weer open, vanwege de veiligheid staan beveiligers voor de deur.
Op een vel papier op het raam staat dat de voorraden zijn teruggestuurd "om de veiligheid van zowel onze klanten als onze medewerkers te waarborgen". De medewerker weet niet wanneer de horloges terugkomen. "Ze gaan pas weer verkocht worden als het op een veilige en leuke manier kan."
