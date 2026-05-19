EU-erelintje uitgereikt aan Angela Merkel

STRAATSBURG (ANP) - De Duitse oud-bondskanselier Angela Merkel heeft in Straatsburg de Europese Orde van Verdienste in ontvangst genomen. Ze kreeg een staande ovatie in het Europees Parlement voordat ze het EU-erelintje kreeg opgespeld.

Merkel werd bij de ceremonie onder meer geprezen voor haar rol als bruggenbouwer tussen Oost en West. De 71-jarige oud-bondskanselier bedankte de EU voor de onderscheiding, maar greep het moment ook aan om te waarschuwen dat de Europese waarden onder druk staan.

"We leven in tijden van grote verandering: een breuk", aldus Merkel. Ze noemde de Russische inval in Oekraïne, de veranderende houding van de Verenigde Staten en de opkomst van AI als gevaren voor vrede en democratie. "De beloften waarop Europa is gebouwd, zijn niet meer vanzelfsprekend."

De onderscheiding werd vorig jaar in het leven geroepen voor mensen die een bijdrage hebben geleverd aan de Europese integratie en zich inzetten voor Europese waarden. Het is de eerste ereprijs van de EU van deze soort.