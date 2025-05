Gillis wint zaak tegen koper vakantieparken: koop moet doorgaan

HAARLEM (ANP) - De koper van de vakantieparken van Peter Gillis moet zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst nakomen. Dat heeft de rechter in Haarlem donderdag beslist, volgens het vonnis waarover het ANP beschikt. De ondernemer en realityster had een kort geding aangespannen tegen de koper om af te dwingen dat de verkoop van zijn tien Nederlandse vakantieparken doorgaat.

De partijen hadden in februari een deal gesloten waarmee 185 miljoen euro was gemoeid. Maar de koper wilde zijn verplichtingen uit het koopcontract niet nakomen omdat de Belastingdienst beslag had gelegd op de parken. Financiers achter de overname hadden zich hierdoor teruggetrokken, stelde de koper twee weken geleden in de rechtszaal.

De koper is vanwege een regeling met de fiscus die Gillis heeft getroffen beschermd tegen de beslagen, oordeelt de rechter nu. De koper of de financiers zullen hier geen last van hebben.