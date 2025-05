Trans vrouwen niet meer welkom in Engels vrouwenvoetbal

LONDEN (ANP) - Trans vrouwen mogen vanaf 1 juni niet meer uitkomen in het Engelse vrouwenvoetbal. Dat heeft voetbalbond FA besloten na een uitspraak van het Britse hooggerechtshof vorige maand. Die oordeelde dat voor de definitie "vrouw" het geboortegeslacht doorslaggevend is.

Op basis van eerdere opvattingen over nationale en internationale wetten binnen en buiten het voetbal mochten trans vrouwen van de FA tot nu toe wel uitkomen in het vrouwenvoetbal. "Dit is een complexe kwestie, en ons standpunt is altijd geweest dat als er een wezenlijke verandering zou zijn in de wet of de wetenschap, we het zouden herzien. Dat gaan we nu doen na de uitspraak van het hooggerechtshof", meldt de bond op de website.

"We begrijpen dat dit moeilijk is voor mensen die hun favoriete sport willen beoefenen met het geslacht waarmee ze zich identificeren. We nemen contact op met de momenteel actieve transgender vrouwen om de veranderingen uit te leggen", aldus de FA.