GM ontslaat honderden kantoormedewerkers op IT-afdeling

Economie
door anp
maandag, 11 mei 2026 om 19:23
DETROIT (ANP/BLOOMBERG) - General Motors gaat honderden kantoormedewerkers van zijn IT-afdeling ontslaan. De autofabrikant achter merken als Chevrolet, Cadillac en GMC wil op die manier de kosten drukken en de afdeling anders inrichten.
Het zou gaan om vijfhonderd tot zeshonderd werknemers die worden ontslagen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. De autofabrikant uit Detroit bevestigt aan Bloomberg dat er banen worden geschrapt.
Door in te grijpen wil GM de IT-afdeling voorbereid hebben op de toekomst. De ontslagen werknemers maken ruimte voor kantoorpersoneel met een andere technologische achtergrond. De autobouwer maakt de afgelopen tijd meer gebruik van AI en voegt meer computer- en softwaremogelijkheden toe aan zijn auto's.
GM heeft in oktober van vorig jaar ook honderden kantoormedewerkers ontslagen. Toen werden er ook duizenden fabrieksmedewerkers de laan uitgestuurd omdat investeringen door de autofabrikant in elektrische auto's tegenvielen.
