Opvarenden gaan van boord bij aangemeerde Hondius

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - Nu de Hondius is aangemeerd in de haven van Granadilla op Tenerife, worden opvarenden aan wal gehaald, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Eerder gebeurde dat nog met behulp van een bootje, dat pendelde tussen het schip dat voor anker lag in de haven en de pier.

Het Nederlandse cruiseschip waarop eerder het hantavirus uitbrak, kon maandag enige tijd niet worden geëvacueerd vanwege de plotselinge harde wind. Hoewel het eilandbestuur lange tijd tegenhield dat het schip zou aanmeren vanwege zorgen over de veiligheid, deed de havenautoriteit vanwege de wind maandagmiddag een verzoek om aan te meren.

Naar verwachting vertrekken er maandagavond nog twee vluchten naar Eindhoven, met aan boord de resterende opvarenden. Zondag waren er nog 54 mensen aan boord van de Hondius. Een deel van de bemanning blijft achter en vaart door richting Rotterdam, waar het schip en de bagage zullen worden gereinigd.