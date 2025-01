Gokparadijs Macau nog niet terug op niveau van voor corona

MACAU (ANP/BLOOMBERG) - De casino's in het Aziatische gokparadijs Macau zijn nog altijd niet hersteld van hun flinke inkomstenverlies tijdens de coronapandemie. Volgens cijfers van de lokale autoriteiten steeg de gokomzet in 2024 weliswaar met bijna een kwart ten opzichte van 2023. Maar daarmee bedroeg de opbrengst slechts 78 procent van het niveau in 2019.

Macau is de enige plek in China waar casino's legaal zijn. De voormalige Portugese kolonie doet Las Vegas in het niet vallen wat betreft het aantal weddenschappen dat maandelijks wordt geplaatst. Maar China's strenge coronabeleid tijdens de coronajaren legde de goksector lange tijd lam. Daardoor werden de economie van de stad en haar belangrijkste bron van inkomsten getroffen.

Sinds China weer is heropend na de virusuitbraak is er wel duidelijk herstel te zien. De inkomsten bedroegen in 2022 nog ruim 42 miljard pataca. Inmiddels is dat bijna 227 miljard pataca. Omgerekend komt dit neer op meer dan 27 miljard euro.

Maar afgelopen december daalden de gokinkomsten met 2 procent, waarmee ze onder de verwachtingen van analisten bleven. Dit kwam onder meer door verscherpte controles op gokactiviteiten tijdens het bezoek van de Chinese president Xi Jinping vorige maand aan 's werelds grootste gokparadijs.