OLVG: vrij veel jongeren gewond door dronken val van fatbike

Tijdens de nacht van de jaarwisseling kreeg de spoedeisende hulp van ziekenhuis OLVG in Amsterdam opvallend veel jongeren binnen die dronken van een fatbike of een e-bike waren gevallen. Ze konden door de alcohol niet goed reageren, en door de snelheid was de val harder en het letsel groter. Volgens een woordvoerster viel die groep verwondingen op, ook vergeleken met voorgaande jaren.

Exacte aantallen geeft het OLVG nog niet, maar het ziekenhuis spreekt van "een relatief normale oud-en-nieuwnacht, aan de drukke kant, maar niet extreem veel drukker". De mensen die door vuurwerk gewond waren geraakt, kampten vooral met letsel aan handen en ogen. Of de harde wind een rol speelde, is niet bekend.