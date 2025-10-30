Google-eigenaar Alphabet flink hoger op Wall Street na cijfers

NEW YORK (ANP) - Alphabet behoorde donderdag tot de grote stijgers op de beurzen in New York. Het moederbedrijf van Google boekte afgelopen kwartaal fors meer winst. De clouddiensten van het concern bleven profiteren van de snelle groei van nieuwe toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI). Ook de advertentie-inkomsten van de zoekmachine en videoplatform YouTube namen verder toe.

Alphabet-topman Sundar Pichai zei ook dat de eigen AI-app Gemini aan populariteit wint. Die tegenhanger van ChatGPT heeft volgens hem 650 miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het aandeel werd 2,7 procent meer waard.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de recente nieuwe recordstanden. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent hoger op 47.676 punten. De brede S&P 500-index daalde 0,5 procent tot 6854 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 1 procent tot 23.715 punten.

Woensdag zagen de Dow en de S&P 500-index eerdere winsten verdampen na het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank verlaagde zoals verwacht opnieuw de rente. Fed-voorzitter Jerome Powell waarschuwde dat het nog geen uitgemaakte zaak is dat in december weer een verlaging komt.

Beleggers verwerkten daarnaast de nieuwe handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China. President Donald Trump zei na zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping dat China "massale hoeveelheden" sojabonen en andere landbouwproducten gaat kopen en blijft samenwerken met de VS om de aanvoer van fentanyl uit China naar de VS te stoppen.

Ook schort China de exportcontroles op zeldzame aardmetalen een jaar lang op. Het mijnbouwbedrijf voor zeldzame aardmetalen Critical Metals steeg daardoor 3 procent.

Nvidia zakte 1,3 procent. Trump zei met Xi niet te hebben gesproken over goedkeuring van de verkoop van de zogeheten Blackwell-AI-chips van Nvidia aan China. Beijing ontmoedigt Chinese bedrijven Amerikaanse chips te gebruiken. Volgens Trump worden gesprekken over de kwestie wel voortgezet. Nvidia bereikte woensdag als eerste bedrijf een beurswaarde van meer dan 5 biljoen dollar, mede door hoop op een gunstige afloop van de gesprekken.

Meta daalde 11,2 procent na publicatie van de resultaten. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram waarschuwde dat de kosten bij het bedrijf volgend jaar fors zullen stijgen door de omvangrijke investeringen in AI. Ook softwareconcern Microsoft (min 2,2 procent) waarschuwde in zijn kwartaalbericht voor verdere stijgende uitgaven aan AI.