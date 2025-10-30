Afghanistan en Pakistan hervatten vredesgesprekken in Istanbul

ISTANBUL (ANP/RTR) - De vredesgesprekken tussen Afghanistan en Pakistan in Istanbul zijn weer hervat, melden ingewijden. Eerdere onderhandelingen waren nog op niets uitgelopen, maar bemiddelaars Turkije en Qatar drongen aan om opnieuw met elkaar om tafel te gaan, om te voorkomen dat het grensconflict tussen de Afghanen en Pakistanen weer zou oplaaien.

Eerder deze maand kwamen tientallen, mogelijk honderden, mensen om bij gevechten in het grensgebied. Die begonnen na Pakistaanse luchtaanvallen op de Afghaanse hoofdstad Kabul, gericht op een leider van de Pakistaanse Taliban. Pakistan beschuldigt de Afghaanse Taliban ervan onderdak te bieden aan die militante groepering. De Afghanen ontkennen en zeggen geen controle te hebben over de Pakistaanse Taliban.

Op 19 oktober kwam het tot een staakt-het-vuren en daarna begonnen gesprekken over een duurzame vrede. Pakistan eist daarin dat Afghanistan actie onderneemt tegen de militanten die vanaf Afghaans grondgebied zouden opereren.