Google-eigenaar Alphabet stijgt op Wall Street na belang Buffett

NEW YORK (ANP) - Alphabet (plus 4,5 procent) behoorde maandag tot de winnaars op Wall Street. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat Berkshire Hathaway, de investeringsmaatschappij van superbelegger Warren Buffett, in het afgelopen kwartaal bijna 18 miljoen aandelen van het moederbedrijf van Google en YouTube heeft gekocht. Dat belang was eind september meer dan 4 miljard dollar waard.

Het belang in Alphabet zou mogelijk een van de laatste grote beleggingen kunnen zijn van Berkshire Hathaway onder leiding van Buffett. Hij beëindigt eind 2025 zijn 60-jarige periode als topman van de investeringsmaatschappij. Greg Abel volgt hem op. Google kondigde daarnaast aan 40 miljard dollar te investeren in drie nieuwe datacenters in Texas om meer rekenkracht voor AI en dataverwerking te bemachtigen.

De algehele beursstemming was terughoudend. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 47.077 punten. De S&P 500-index stond 0,1 procent lager op 6728 punten en techgraadmeter Nasdaq stond een fractie in de min op 28.909 punten.

Wall Street stond afgelopen week onder druk door zorgen dat de Fed in december mogelijk afziet van het verlagen van de rente. Ook maakten beleggers zich zorgen over de hoge waarderingen van de grote techbedrijven. Op de beurzen wordt deze week dan ook in spanning gekeken naar de resultaten van Nvidia. De cijfers van de grootste verkoper van AI-chips ter wereld bepalen mogelijk de stemming in de laatste weken van het jaar.

Ook wordt uitgekeken naar de Amerikaanse banencijfers, die donderdag verschijnen. Dat banenrapport over september was door de shutdown van de overheid uitgesteld. Daarnaast geven de resultaten van grote winkelbedrijven als Home Depot, Target, Lowe's en Walmart deze week mogelijk meer inzicht in de kooplust van de Amerikaanse consument.

Apple zakte 1,6 procent. Berkshire Hathaway heeft in het afgelopen kwartaal het belang in de iPhone-maker verder verkleind. Boeing noteerde een min van 0,3 procent. Luchtvaartmaatschappij Emirates kondigde tijdens de Dubai Airshow aan 65 extra 777X-vliegtuigen te bestellen bij Boeing. De baas van de defensietak van Boeing zei daarnaast dat het concern de productie van geleidingssystemen voor Patriot-raketten gaat opschroeven door de grote vraag naar het luchtverdedigingssysteem.