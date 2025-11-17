ECONOMIE
Oud-LTO-voorman Van der Tak hoofd van nieuwe groentenvakgroep

Economie
door anp
maandag, 17 november 2025 om 15:57
DEN HAAG (ANP) - Sjaak van der Tak, voormalig voorman van LTO Nederland, wordt de nieuwe voorzitter van de vakgroep Vollegrondsgroenten bij de land- en tuinbouworganisatie. Deze nieuwe vakgroep is opgericht om de belangenbehartiging voor plantaardige sectoren verder te versterken, maakte LTO maandag bekend.
Ger Koopmans blijft voorzitter van LTO Nederland. Van der Tak legde zijn functie als voorzitter van de organisatie eind 2023 neer. Zijn nieuwe sector zorgt volgens hem voor de beschikbaarheid van ongeveer twintig gewassen die voor 60 procent in de Nederlandse supermarkten terechtkomen.
"Tegelijkertijd is het ook een sector die voor grote uitdagingen staat. Denk aan de steeds strengere eisen rondom gewasbeschermingsmiddelen en het uitblijven van alternatieven. Denk aan stijgende arbeidskosten en steeds complexere arbeidsvoorwaarden", aldus Van der Tak. Ook wijst hij op strenge Europese wetgeving die bedoeld is om vervuiling van grond- en oppervlaktewater te beperken.
