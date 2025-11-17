Tweetaligheid: waarom deze ogenschijnlijk simpele vaardigheid een teken is of de bron kan zijn van hogere intelligentie

Er zijn activiteiten die men intuïtief koppelt aan intelligentie—zoals schaken, klassieke muziek of mathematisch redeneren. Minder voor de hand ligt het leren en beheersen van meerdere talen. Toch blijkt juist dát een teken van bovengemiddelde intelligentie.
Recent onderzoek
van onder meer Northwestern University bevestigt dat tweetaligheid een aantoonbaar gunstig effect heeft op de hersenfunctie. Zo toont een fMRI-studie
aan dat tweetaligen efficiënter schakelen tussen taalsystemen, wat leidt tot betere cognitieve flexibiliteit en een verhoogd probleemoplossend vermogen. Volgens psychologen biedt het spreken van meerdere talen zelfs bescherming tegen hersenveroudering en kan het het begin van ziektes als Alzheimer tot vijf jaar vertragen (FN Institute, 2023; Psychologie.nl, 2025).
Volgens NPO Radio 1
scoren tweetalige kinderen bovendien gemiddeld 20 IQ-punten hoger dan eentalige leeftijdsgenoten. Deze verschillen zijn dusdanig significant dat experts pleiten voor meer aandacht voor meertalig onderwijs.