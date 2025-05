Google kondigt grootste Android-update in jaren aan

MOUNTAIN VIEW (ANP/BLOOMBERG) - Google heeft dinsdag de grootste update van zijn besturingssysteem Android in jaren aangekondigd. Android is het meest gebruikte besturingssysteem ter wereld en zit bijvoorbeeld in smartphones van Samsung, Oppo, Xiaomi en de eigen Pixel-smartphones.

Het besturingssysteem en apps van Google, zoals Gmail, krijgen een nieuw ontwerp. Onder meer de vormen en kleuren worden aangepast, de letters worden groter en animaties "veerkrachtiger". Google stelt dat de veranderingen zorgen voor natuurlijker en vloeiender gebruik en meer ruimte bieden voor personalisatie. Ook moeten ze de software gebruiksvriendelijker maken, vooral voor ouderen.

Gebruikers kunnen de update volgens Google later dit jaar downloaden. Mensen met een Pixel-telefoon kunnen dit als eerste doen.

Naast smartphones geldt de update ook voor het besturingssysteem van de smarthorloges van Google. De smarthorloges krijgen met de vernieuwing ook een langere batterijduur en het AI-model Gemini.