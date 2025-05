Marcouch 'zeer bedroefd' door dood Arnhemse veteraan Max Wolff

DEN HAAG (ANP) - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem zegt "zeer bedroefd" te zijn door het overlijden van oorlogsveteraan Max Wolff. De Arnhemmer was de laatst levende Nederlander die in 1944 meedeed aan de geallieerde invasie van Normandië. Hij overleed op 99-jarige leeftijd.

"Als Joodse jongen moest hij onderduiken. Later keerde hij terug als bevrijder", aldus Marcouch op X. "Zijn leven was een symbool van moed en hoop. Rust zacht, Max. Wij eren je."

Wolff werd in 1926 geboren in een Joods gezin in Arnhem. Verscheidene van zijn familieleden zijn in de Tweede Wereldoorlog vermoord door de nazi's. In juni 1944 werd Wolff lid van de Prinses Irene Brigade, waarna hij werd uitgeleend aan het British Royal Engineers Corps. Daar werkte hij als tolk.