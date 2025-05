Ook achterblijver Luxemburg nog dit jaar naar NAVO-budgetnorm

LUXEMBURG (ANP) - Ook Luxemburg, een van de hekkensluiters in de NAVO, wil nog dit jaar aan de NAVO-afspraken over defensiebudgetten voldoen. Het kleine NAVO-land wilde daarvoor eigenlijk tot 2030 de tijd nemen.

Premier Luc Frieden maakte de voorgenomen inhaalslag naar 2 procent van de economie bekend in het parlement, schrijven Luxemburgse media. Als de NAVO-landen op hun aanstaande top in Den Haag besluiten om de afspraak verder op te schroeven, dan zal Luxemburg volgens Frieden volgen. Ze onderhandelen op dit moment over een voorstel van NAVO-topman Mark Rutte om 3,5 procent van hun economie te steken in defensie en daarbovenop 1,5 procent in andere zaken ten bate van de veiligheid.

Luxemburg wil onder meer een defensie-obligatie uitgeven om de 2 procent van zijn bruto nationaal inkomen (bni) dit jaar al te halen. Het besteedt nu maar 1,3 van zijn bni aan defensie. Die maat is bij uitzondering al lager dan het bruto binnenlands product dat de NAVO voor andere lidstaten hanteert.